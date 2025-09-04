ÂçËã½ê»ýµ¿¤¤¡¢¹â¹»À¸¤éÂáÊá¡¡17¡Á18ºÐ¤Î4¿Í¡¢²¬»³
¡¡²¬»³¸©·ÙÀ¥¸ÍÆâ½ð¤Ï4Æü¡¢Â¾¿Í¤Î¼Ö¤ÇÂçËã¡Ê1.28¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡ÊÂçËã¶¦Æ±½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê17¡Ë¡á²¬»³»Ô¡á¤é¡¢²¬»³¸©¤Ë½»¤à17¡Á18ºÐ¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡á²¬»³»Ô¡á¤È¶¦ËÅ¤·6·î23Æü¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤Ë»ß¤á¤¿¼ÖÆâ¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤ÏÍ§¿ÍÆ±»Î¡£¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹ÍÆ´ïÆþ¤ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¾¯Ç¯¤È4¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£½êÍ¼Ô¤È¾¯Ç¯¤é¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£