¡¡¡Ú¥Ï¥Î¥¤¡áÃÝÆâ½ÙÊ¿¡Ûºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆüËÜÂç»È´Û¤Ï£´Æü¡¢¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç£³ÆüÌë¤«¤é£´ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¶¯ÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³ÆüÌë¡¢¥Þ¥Ë¥é¼óÅÔ·÷¥¿¥®¥°»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í£´¿Í¤¬Êâ¹ÔÃæ¡¢£²¿Í¤¬·ý½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥«¥Ð¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££´ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¼óÅÔ·÷¥Þ¥«¥Æ¥£»Ô¤Ç¡¢·ý½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í£±¿Í¤¬¡¢¸ª³Ý¤±¥«¥Ð¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ë¥é¤Ç¤ÏÀè·î£±£µÆü¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ£²¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Âç»È´Û¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£