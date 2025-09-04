shallm¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¥ì¥ó¡ÙºÇ½ª²óED¼çÂê²Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×MV¸ø³«¡¡²Æ¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë
¡¡shallm¤Î¿·¶Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûshallm¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙºÇ½ªÏÃED¤Î¿·¶Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×MV¡Ë
¡¡ËÜÆü9·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¿¼Ìë1»þ3Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè6ÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤ä¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬ÀÑ¤â¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ïshun murakami¤¬´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤¢¤Î²Æ¤Î½Ö´Ö¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢±éÁÕ¥·ー¥ó¤È¶¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿MV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªshallm¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¤ËÅìµþ Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¡Øshallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãshallm¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
²Æ¤Î°ì½Ö¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£½ë¤µ¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é³°¤ËÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¤òÁª¤Ö¤Ò¤È¤È¤¡¢²°¾å¤Ç¸«¾å¤²¤¿Æ©¤ÄÌ¤ë¶õ¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃÇÊÒ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²Æ¤ÏÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤È²»¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë