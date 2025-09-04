6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ªÅìµþ¥á¥È¥í¡¢°½À¥¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¡Ö¥á¥È¥í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ in AYASE 2025¡×11·î³«ºÅ¡¡ÃêÁª¤Ç1ËüÌ¾¤ò¾·ÂÔ¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡Ö¥á¥È¥í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ in AYASE 2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥á¥È¥í°½À¥¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò²ñ¾ì¤È¤¹¤ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°WEB¿½¹þÀ©¤Ç»²²Ã¤òÊç¤ê¡¢°ìÈÌÃêÁª¤Ç10,000Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾¹Ë°ú¤ÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤âÀ©Éþ»£±Æ²ñ¡×¡¢¡Ö¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤è¤ë°û¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¡¦¥Ð¥¹³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÃÏ¸µÂÎ©¶è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤Ê¤É¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅöÁªÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤â¡£±þÊç»þÅÀ¤Ç¥á¥È¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö¡Ê¥á¥È¥Ý¡Ë¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¸þ¤±¤ËÊÌÅÓÃêÁªÏÈ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥È¥í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ in AYASE 2025¡×³µÍ×
¡Ö¥á¥È¥í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯ in AYASE 2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)¤Î10»þ00Ê¬¡Á15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþËÌ°½À¥±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó12Ê¬¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í°½À¥¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¹Ë°ú¤ÂÎ¸³¡¢»Ò¤É¤âÀ©Éþ»£±Æ²ñ¡¢¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¡¢±¿Å¾Âæ¾è¼ÖÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¡£»²²ÃÎÁ¶â¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ÏÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¡£°ìÈÌÃêÁª¤Ç10,000Ì¾¤òÊç½¸¡£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î5Æü(¶â)10»þ00Ê¬¡Á9·î30Æü(²Ð)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
