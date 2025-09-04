º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Î½ÐÍè¤Ï¡©¡¡²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿³µ»»¶â¤ÇÇÀ¶È·Ð±Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎJA¤Ï¡¢ÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö³µ»»¶â¡×¤ò²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Î½ÐÍè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢³µ»»¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÇÀ¶È·Ð±Ä¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Î½ÐÍè¤Ï¡©¡¡²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿³µ»»¶â¤ÇÇÀ¶È·Ð±Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¿·¸«»ÔÅ¯À¾Ä®¤ÇÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÊÆ¸«¡×¤Î±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£Àè·î¡Ê8·î¡Ë20Æü¤Ë¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤Î¤¦¡Ê3Æü¡Ë¤âºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î½ÐÍè¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÊÆ¸«¡¡±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¡Ë
¡ÖºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤è¤ê¤Ï¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢´¨ÃÈ¤È¤«¡£´³¤Ð¤Ä¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éËßÁ°¤Î±«¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤²¤¿¤È¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇºòÇ¯ÊÂ¤ß¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©Æâ¤Ç¤âºòÇ¯ÊÂ¤ß¤È¤ÎÍ½Â¬¤ÎÃæ¡¢±üÄÅ¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¼ý³Ï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÆ¸«¡¡±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¡Ë
¡Ö1È¿¡ÊÌó10a¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ç1É¶¶á¤¯Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×
²áµîºÇ¹â³Û¤Î³µ»»¶â¡¡60kg¤¢¤¿¤ê¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï3Ëü±ß
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖJA²¬»³¡×¤È¡ÖJAÀ²¤ì¤Î¹ñ²¬»³¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤Î³µ»»¶â¤ò²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³µ»»¶â¡×¤È¤Ï¡¢JA¤¬ÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦Á°Ê§¤¤¶â¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¾®Çä¤ê²Á³Ê¤òº¸±¦¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤Ï¡¢60¥¥í¤¢¤¿¤ê¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬3Ëü±ß¡£¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¤Ï¡¢2Ëü8,500±ß¤È¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¤è¤êÌó1Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÆ¸«¡¡±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÃÍÃÊ¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤Ã¤ÆÀÖ»úÂ³¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼ê½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡Ê½¾¶È°÷¤Î¡Ë¹©ÄÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃ±²Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬²¼¤¬¤é¤º¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ÐÀ¸»º°ÕÍß¤Ï½Ð¤ë¤Ê¤È¡×
JA¤Ïº£²ó¤Î³µ»»¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡¦ÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤Ê¤É¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦³µ»»¶â¤è¤ê¹â¤¤²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ëÌ±´Ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¹³¤·¡¢JA¤Ë¤è¤ë½¸²ÙÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ò¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÆ¸«±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¡Ë
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ä¤É¤â¤ÏÀºÊÆ¤Ï½Ð²Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤Ï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Ø¤ÏÊÂ¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î³µ»»¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÊÆ¸«±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¹ÓÇÑÃÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤¿¤À»ö¶È¤â·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½¾¶È°÷¤â¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÌÙ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÊÂè°ì¼¡»º¶È¤Ë¡Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¹ÓÇÑÃÏ¤äÇÀÃÏ¤¬¹Ó¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤È¤ì¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡×
³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤à¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£¼ý³ÏÎÌ¤ä³µ»»¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾®Çä²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£