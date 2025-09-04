STU48¤Ë4´ü¸¦µæÀ¸²ÃÆþ¡ªÀ¥¸ÍÆâ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³Ð¸ç¡×¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢2017Ç¯3·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STU48¤Ï¡¢³èÆ°9Ç¯ÌÜ¤Îº£²Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ4´ü¸¦µæÀ¸¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î31Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö@JAM EXPO 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç18¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢°ì¿Í¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤È°§»¢¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤ËÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÍ¥Îô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¡¹¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ÑµÒ¤âÍý²ò¤·¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢STU48¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¡ÖÌ´ÎÏ¡×¤ò4´ü¸¦µæÀ¸¤À¤±¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¤ò²Î¤¤¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ï¼ç¼´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁê¼¡¤°Â´¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÙ¤ê¾ì¤ËÎ©¤ÄÃæ¡¢¤¿¤È¤¨¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¥¨¥ê¥¢½Ð¿È¤Î6¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖÍÈ¤²¤â¤ß¤¸¡×¡Ö¤ª¤ó¤Þ¤¯¡×¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¹ñ¼«Ëý
¡¡ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢STU48¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¤µ¤ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Åìµþ¤Î¤¤å¤ë¤¤å¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¤Í¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤½¼¼Â¤ÎÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤¬7¤Ä¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
48¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ë¡¢¤È¤«
STU48¤Î²Î¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤«
À¥¸ÍÆâ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤«
¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯4·î25Æü¤ÎXÅê¹Æ¤«¤éÈ´¿è¡Ë
¡¡¤³¤³¤ÇÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢STU48¤Ç¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¤Ëº¬º¹¤·¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬³èÆ°¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀ§Èó¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢4´ü¸¦µæÀ¸¤Ï18¿ÍÃæ12¿Í¤¬À¥¸ÍÆâ7¸©¡ÊÊ¼¸Ë¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢ÆÁÅç¡Ë¤Î½Ð¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢3´ü¸¦µæÀ¸¤Ï14¿ÍÃæ7¿Í¡Ê2023Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢°æ¾åµ×Îâ°É¤µ¤ó¡Ê15ºÐ¡¢¹Åç¸©¡Ë¡¢ÉóÃÝ¿¿Æà¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¢²¬»³¸©¡Ë¡¢Á¾²æÉô¤¢¤³¤µ¤ó¡Ê16ºÐ¡¢°¦É²¸©¡Ë¡¢ÌîÃæè½±û¤µ¤ó¡Ê12ºÐ¡¢¹Åç¸©¡Ë¡¢茺ÅÄÈþ°Ô¤µ¤ó¡Ê17ºÐ¡¢°¦É²¸©¡Ë¡¢»°¹¥¿¿åº¤µ¤ó¡Ê14ºÐ¡¢¹Åç¸©¡Ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤ª¹ñ¼«Ëý¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÍÈ¤²¤â¤ß¤¸¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£µÜÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë4¸Ä¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤È¥Á¡¼¥º¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡£¤¢¡¢¥Á¥ç¥³¤Ï2¸Ä¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê°æ¾å¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸å³Ú±à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ª»¶Êâ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯²¬»³±Ø¤«¤é¸å³Ú±à¤Þ¤ÇÊâ¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÉóÃÝ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°¦É²¸©º£¼£»Ô¤È¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡Ù¤Î·Ê¿§¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£º£¼£¤«¤éÂç»°Åç¤Þ¤Ç60¥¥í¤¯¤é¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ¾²æÉô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤ÏµÜÅç¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¯¤äÄ»µï¤ò¤è¤¯»£¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤´ÈÓ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¼¯¤Ë¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌîÃæ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö8·î¾å½Ü¤Ëº£¼£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ø¤ª¤ó¤Þ¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î²Ö²Ð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Í§¤À¤Á¤ÈÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê茺ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈøÆ»¤Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¸«¤¿³¹¤ÈÍ¼Æü¤È³¤¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤«¤É¹²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎäÅà¤ß¤«¤ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þºï¤Ã¤¿¤«¤É¹¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê»°¹¥¤µ¤ó¡Ë
