¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤ÎÆüÍË·à¾ì¡¡ÌÜ¹õÏ¡¤Î½Ð±é¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¡Ä¼ç±é¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¥ï¥±
¡¡9·î3Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢10·î´üÊüÁ÷¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¼ç±é¤ÏÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î20Ç¯´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï
¡ÔºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«¡¢³¨ÌÌ¤¬Âº¤¹¤®¤ë¡£ÆüÍËÌë¤Ë¿´Â¡ÃÃ¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡Õ
¡Ô¤³¤ì ¸«¤Ê¤¤ã¡ª¶¥ÇÏ¤¬Âêºà¤Î¾å¤Ë ¤á¤á¤Î½Ð±é¤È¤Ï ´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¶¥ÇÏ¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤«¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ªÌÜ¹õÏ¡¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯1·î´üÊüÁ÷¡ØGet Ready!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£¤À¤¬Åö»þ¤Î¡ÈÀ®ÀÓ¡É¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¹õ¤¬º£²ó½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢TBS¤ÈºÊÉ×ÌÚÎ¾¼Ô¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬±®¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¡ØGet Ready!¡Ù¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î°Ç°å¼Ô¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÓËÜ¤ÎÉ¾²Á¤â»ëÄ°Î¨¤â¤¢¤Þ¤ê¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Á´ÏÃÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨9.4¡ó¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï6.4¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¿¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÏÈ¤Ê¤é¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤¬¤ªÌóÂ«¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤â¶ÉÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤âÄã»ëÄ°Î¨¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢Æ±ÏÈ¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æº£ºî¤Ï¡¢¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TBS¶ÉÆâ¤«¤é¤â¡ØÆüÍË·à¾ì¤Ï¡¢Ì±Êü¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ëÆüÍË·à¾ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¤½¤Î·à¾ìÈÇ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶É¤È¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤Î¤¢¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃÂêÀ¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤â¸«¹þ¤á¤ë¤ÈTBS¤âÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2´üÏ¢Â³¤ÇÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡£¼¡¤³¤½¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£