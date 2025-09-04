¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡ª¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤â
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¼ç±é¤Ç¡¢¿·³¤À¿¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
1991Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£1997Ç¯¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤È¡¢µ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤Î¹â¹»À¸³è¡£
¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÇÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ëÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¡£18Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÂ®¤µ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¡£¤É¤³¤«¤¤¤Ä¤â±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÌÀÎ¤¤Î»Ñ¤ä¡¢ºù¤¬Éñ¤¤»¶¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ§ÀÚ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤àµ®¼ù¤Î»Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¿á¤¯ÍÄ¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·ー¥ó¡¢Åà¤¨¤ëÅß¤ÎÆÊÌÚ¡¦´ä½®±Ø¤Ç¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Î¥·ー¥ó¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¸«¾å¤²¤ë²ÖÉÄ¤Èµ®¼ù¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë²ÖÉÄ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ®¼ù¤È²Ê³Ø´Û¤Î´ÛÄ¹¡¦¾®Àî¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤ä¡¢²ÖÉÄ¤Î»Ð¡¦ÈþÄ»¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤ / ¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¤¬ºù¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ó¤â°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¸¶ºî¡§¿·³¤À¿ ·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù
´ÆÆÄ¡§±ü»³Í³Ç·
µÓËÜ¡§ÎëÌÚ»Ë»Ò
²»³Ú¡§¹¾ºêÊ¸Éð¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¼çÂê²Î¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×
·àÃæ²Î¡§»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time, One more chance ～·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡ÙRemaster～¡×
½Ð±é¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡¹âÈª½¼´õ
¿¹¼·ºÚ¡¡ÀÄÌÚÍ®¡¡ÌÚÎµËãÀ¸¡¡¾åÅÄÍªÅÍ¡¡Çò»³Çµ°¦
²¬Éô¤¿¤«¤·¡¡ÃæÅÄÀÄ½í¡¡ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¡¡Ï¡¸«æÆ
ËôµÈÄ¾¼ù¡¡ËÙÆâ·É»Ò¡¡º´Æ£ÈìÈþ¡¡ÇòËÜºÌÆà
µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡µÈ²¬½¨Î´
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Spoon.
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://5cm-movie.jp