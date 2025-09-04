Ãæ¹ñ¿Í¤Î7³ä¤¬¼«¹ñ¤ò¡Ö¶¯Âç¡×¤ÈÇ§¼±¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÍ§¹¥¹ñ¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¤ï¤º¤«17¡ó¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯9·î3Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î7³ä¤¬¼«¹ñ¤ò¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤òÍ§¿Í¤È¤ß¤Ê¤¹¿Í¤¬17¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤ÏÊÆ¹ñÆÈÎ©·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉ¾µÄ²ñ¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬4¡Á6·î¤ËÃæ¹ñ¤ÎÀ®¿Í1002¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£Ìó7³ä¤¬·³»öÎÏ¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¡¢·ÐºÑÎÏ¡¢Ê¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¹ñ¤Î°ì¤Ä¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»×ÏÇÄÌ¤êÃæ¹ñ¿Í¤¬Ì±Â²Åª¤Ê¼«¿®¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤òÍ§¿Í¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï²áµîºÇÄã¤Î17¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢7³ä¤¬ÊÆÃæËÇ°×¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë»þ¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÎ¾¼êÀïÎ¬¡×¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¹ñ·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¿Í¤¬Ì·½â¤·¤¿¿´Íý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤¬Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GDPÀ®Ä¹¤ÎÆß²½¤ä¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÄãÌÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï21¡ó¤Ç¡¢63¡ó¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢²óÅú¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¼ýÆþ¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤È½Ò¤Ù¡¢11¡ó¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¹ØÆþ¤âº¤Æñ¤À¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Ïº£¸å1Ç¯¤Ç·ÐºÑ¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë³ØÎò¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤É³Ú´ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë