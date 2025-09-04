Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¡¢¼£°ÂÍ×°÷¤Ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ³Æþ
Ãæ¹ñÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Î³¹³Ñ¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢³¹¤Î¼£°Â´ÉÍý¤Î¤¿¤á2ÂÎ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾ë´É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¼£°ÂÍ×°÷¤Ï¡¢¼ç¤È¤·¤Æ³¹Æ¬¤Ç¤ÎÌµµö²Ä±Ä¶È¤ä°ãË¡Ãó¼Ö¤Ê¤É¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÍ×°÷¤Ç¤¹¡£
ËèÈÕ7»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤ì¤é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢¿¼¥»¥ó»ÔÎµÖ¾¶è¤Î³¹Ãæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£2ÂÎ¤ÏÀÄ¤¤²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Æ»Ï©¤òÀêµò¤·¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤¹ÏªÅ¹¶È¼Ô¤ä¤½¤ì¤é¤ÎÏªÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÃí°Õ´µ¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼£°ÂÍ×°÷¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ï©¾å±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦ÏªÅ¹¶È¼Ô¤ÎÀâÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤·¼È¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿¼¥»¥ó¤Ç¤Ï350Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Î´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î´Ä¶±ÒÀ¸¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤äÃá½ø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÂ¾¤Î»ö¾Ý¤òÆ±»þ¤Ë¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¯ÅÁÉ¼¤òºîÀ®¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¶á¤¯¤Î´Ä¶±ÒÀ¸¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÀ¶ÁÝ°÷¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë½èÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë