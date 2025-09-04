38Ëü5000±ß¤ÎÌ±·Ý¥¿¥ó¥¹¤â¡Ö·ºÌ³ºî¶ÈÉÊÂ¨Çä²ñ¡×±§¾ë»Ô¤Ç10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ
¼Ò²ñÉüµ¢¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë·ºÌ³½ê¤Ç¼õ·º¼Ô¤¬¹Ô¤¦·ºÌ³ºî¶È¡£¤½¤³¤Çºî¤é¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂ¨Çä²ñ¤¬¡¢4Æü¤«¤é±§¾ë»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±§¾ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ºÌ³ºî¶ÈÉÊ¤ÎÂ¨Çä²ñ¡£Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤«¤éÌó500ÉÊÌÜ4000ÅÀ°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³ー¥¹¥¿ー¤ä¡¢¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¤Î²È¶ñ¡£·§ËÜ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊÈî¸å¾Ý´ã¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÂç¤¤µ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡£
¡Ö·§ËÜ·ºÌ³½ê¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ³×¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê2Ëü4200±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ·ºÌ³½ê¡¦¶ºÀµ½è¶øÄ´À°´±
¡Ö¥«ー¥Ó¥ó¥°¡ÊÄ¦¹ï¡Ë¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÁ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤ì¤âÁ´Éô¼êºî¶È¤Ç¼õ·º¼Ô¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
4Æü¤Ï¥ªー¥×¥óÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ù¤È¤¤¤¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¡ÊÂ¹¤â¡Ë´î¤Ö¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂ¹¤Ë¤âÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊÊª¤Ï´è¾æ¤ÇÃÍÃÊ¤â°Â¤¤¡×
Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ÏÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ·ºÌ³½ê¡¦¶ºÀµ½è¶øÄ´À°´±
¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Â¨Çä²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤ÎÂ¨Çä²ñ¤Ï9·î10Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¨Çä²ñ¤Ï10·î9Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥ª¥óÈ¬Âå¤Ç¡¢11·î19Æü¤Ë¸©Ä£¤ÇÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£