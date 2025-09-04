¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡Û¸Ä¿ÍÀï¤ÏÃË»Ò¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ÅÄÂ¼·³ÇÏ¤¬¼ó°Ì¡¡ÃÄÂÎÀï¤ÏÃË½÷¤È¤âÆüÂç¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITAÂè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÃË»Ò¤ÎÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡Ë¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢63¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¸Ä¿ÍÀï2°Ì¤ÇÃË»Ò¤Î¾®ÎÓæÆ²»¡ÊÆüÂç2Ç¯¡Ë¤Ï68¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î2°Ì¡£ÃË»Ò¤Î»ÖÂ¼Í³Íå¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç2Ç¯¡Ë¡¢¥¨¥¤¥À¥¬¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¥¹Âç2Ç¯¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÎÃãÌÚ»í±û¡ÊÌÀÂç2Ç¯¡Ë¡¢¥á¥¤¡¦¥Û¥ï¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»2Ç¯¡Ë¡¢ÁÒ»ýÆä¡ÊÆüÂç2Ç¯¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÄï¤Î´ä°æ¸÷ÂÀ¡ÊÆüÂç3Ç¯¡Ë¤ÏÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¡£ÆüËÜ¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¤Îº´Æ£²÷ÅÍ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç2Ç¯¡Ë¤ÏÇØÃæÄË¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤ÏÃË½÷¤È¤â2°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿ÆüÂç¤¬¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÃË»Ò¤ÏÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¤È4ÂÇº¹¡¢½÷»Ò¤ÏÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¤È1ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£