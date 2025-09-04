¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡ÛÌÀÂç¡¦ÃãÌÚ»í±û¡Ö100¡ó¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤»¤¿¡×½÷»ÒºÇ¾å°Ì¤Î3°ÌÉâ¾å
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITA¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç14°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÃãÌÚ»í±û¡ÊÌÀÂç2Ç¯¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¡¢½÷»ÒºÇ¾å°Ì¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÃãÌÚ¤Ï¡Ö100¡ó¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤º¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢17ÈÖ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢18ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤È¥Þ¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤ÇÁè¤¦ÆüËÜ½÷»Ò³ØÀ¸²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÀ©¤·¤¿°ïºà¡£¥È¥Ã¥×¤È¤ÏÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢½÷»ÒºÇ¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤Ð¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê10·î¡¢Ê¼¸Ë¡Ë½Ð¾ì¸¢¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£ÃãÌÚ¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£