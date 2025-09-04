Éý7cm¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤È¥¹¥ê¥à¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ËÜ³×Ä¹ºâÉÛ¤¬ÃÂÀ¸
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÉÑÅÙ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬»æÊ¾¤ä¥³¥¤¥óÌµ¤·¤Ç¤ÎÀ¸³è¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¡¼¥É¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤ÈºâÉÛ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ëºâÉÛ¤À¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÄ¹ºâÉÛ¤Î¡ÖLEAFLIC LONG¡×¡£»æÊ¾¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¶Ê¤²¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÉý7cm¡¢¸ü¤µ2cm¤È¤¤¤¦¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶¡¼¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¹½Â¤
¡ÖLEAFLIC LONG¡×¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¡¼¥É¤ä¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¸ü¤ß¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
»æÊ¾¤ÏÆó¤ÄÀÞ¤ê¤è¤ê¤â¤ä¤µ¤·¤¯½Ä¤Ë¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀÞ¤êÌÜ¤âÉÕ¤«¤º¡¢7cm¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥àÉý¤ò¼Â¸½¡£
ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÊÒ¼ê¤Ç°®¤ê¹þ¤á¤ë¤°¤é¤¤ºÙ¿È¤Ê¤Î¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ¹ºâÉÛ¡£¥«¡¼¥É¤ÏºÇÂç11Ëç¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢IC¥«¡¼¥É¤ÏºâÉÛ¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤â¥³¥¤¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼
¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏBOX·¿¤Ç»ëÇ§À¤ä¥¢¥¯¥»¥¹À¤âÈ´·²¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤â¥µ¥Ã¤ÈÊÝ´É¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤À¤ï¤ê¥ì¥¶¡¼¤Ç¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¥ã¥á¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¡£
³°Â¦¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÂ¦¤ÏSDGs¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¹ñ»º¥Ô¥Ã¥°¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£
¥ì¥¶¡¼À½ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æó¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¤Ï»æÊ¾¤¬ÀÞ¤ì¤Æ·ù¤À¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¡Ä¡Ä¡¢¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤Ê¤éÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¼êÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤ÇÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¹âµé¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶¡¼¤Î¿·´¶³ÐºâÉÛ¡ÖLEAFLIC LONG¡×
