SIM¥Õ¥ê¡¼4G¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¡£³Ê°ÂSIM¤Ç¸ÇÄê²óÀþ¤Ã¤Ý¤¤¤Îºî¤í¤¦¤¼¡ª
¥³¥¹¥ÈÍÞ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¡£
¸½Âå¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ÎPC¤Ê¤É¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸ÇÄê²óÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¥³¥¹¥È¤â°Ý»ý¥³¥¹¥È¤â¡¢³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇÄó°Æ¡¢SIM¥«¡¼¥É¤¬»É¤µ¤ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤Ã¤Ý¤¤¤Îºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡©
¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖUD-LTA¡×¤Ï¡¢4G LTEÂÐ±þ¥ë¡¼¥¿¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢SIM¥«¡¼¥É¤Ö¤Ã»É¤»¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê²óÀþ¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â4G¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹©»öÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ4¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¡¢³Ê°ÂSIM¤Ç¤âOK
ÂÐ±þ¤¹¤ë²óÀþ¤Ï¡¢¡ÖNTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëMVNO³Æ¼Ò¤ÎSIM¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤É¤Î³Ê°ÂSIM¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®¤Ï4G¤Þ¤Ç¤Ç5GÈóÂÐ±þ¤Ê¤Î¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎSIM¤Ï3Àé±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ÇÄê²óÀþ²½¤Ã¤Ý¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇúÂ®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤
2¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¤Ê¤¤¼Â²È¤Ë¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤
3¡¥°ú¤Ã±Û¤·¤¬Â¿¤¤¤«¤é¸ÇÄê²óÀþ¤¬°ú¤¤Ë¤¯¤¤
¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ª¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö°ÂÄê´¶¡×
¤½¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¡©
¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¹¤á¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤È¤«¤Ê¤é¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¾®·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢±ó¤¯¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆWi-Fi¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1K°Ê¾å¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬°ÂÄêÅÙ¤Ï¾å¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÏÍÀþLAN¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥È¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï100Mbps¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â®ÅÙÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÍÀþLAN¤Ç·Ò¤²¤ÐWi-Fi¤Îº®»¨¤«¤é¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç°ÂÄêÀ¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£
LAN¥Ý¡¼¥È¤Î1¤Ä¤ÏWAN¥Ý¡¼¥È¡ÊINTERNET¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÇÄê²óÀþÍÑ¤Î¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤·¸ÇÄê²óÀþ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢4GÄÌ¿®¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄÌ¿®¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡£°Õ³°¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤Ê¤ä¤Ä¤À¡ª
¤³¤Î4G LTE¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖUD-LTA¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ï9·î¾å½Ü¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü5785±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì²È¤Ë°ìÂæ¡Ä¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½µï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£
Source: ¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï