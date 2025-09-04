¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¶Ê¤ËÃíÌÜ¡¦¡÷onefive¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ11Ç¯ÌÜ¤ÎÃç¡×Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ú¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡÷onefive¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¡Ê³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î23Æü¡¿²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡÷onefive¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£ËÜº×Åµ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖLIVE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò¡ÖGALAXY¡×¤È¤·¡¢MUSIC¡õFASHION¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊý¡¹¤È¶¦¤ËGALAXY¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2024Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÌó7Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÌó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡½ ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë¤´½Ð±é¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
MOMO¡§¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KANO¡§º£²óÀÎ²û¤«¤·¤¤Æ¸ÍØ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ï¡¢¼êÍ·¤Ó¤â¿¶¤ê¤ËÆþ¤ê²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¶Ê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¼êÍ·¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡÷onefive¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢4¿Í¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í°ì¿Í¸«¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
SOYO¡§»ä¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ11Ç¯ÌÜ¤ÎÃç¤Ç¤¹¡£11Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤â¤·Â¾¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤È¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MOMO¡§CiON¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤ò¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ZOCX¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
GUMI¡§AKB48¤µ¤ó¤È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤òÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÍ§Ã£¤È¤è¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ºÇ¶á¤Î³èÆ°¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡Ë¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SOYO¡§¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥Õ¥í¥Ó¡¼¥È¤ÈÆ¸ÍØ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÊÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¤Î¼êÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§STARRZ TOKYO2025
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
·ô¼ï¡§VVIP¡¿VIP¡¿S
¼çºÅ¡§STARRZ TOKYO¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
¶¨ÎÏ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒEVENTIFY¡¿³ô¼°²ñ¼ÒTHREE¡¿³ô¼°²ñ¼ÒChurros¡¿³ô¼°²ñ¼ÒOMSVi¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGrabss¡¿³ô¼°²ñ¼ÒGLAS
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼ÒZIP FM¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àÊ¡²¬¡¿¹Åç¥¨¥Õ¥¨¥àÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Õ¥¨¥àÀÐÀî FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD¡¿³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔÊüÁ÷¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àËÌ³¤Æ»
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁª¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£
