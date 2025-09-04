¹©Æ£ÀÅ¹á55ºÐ¡¢Ç¼ª¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ÇºÇ¶¯¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÂçÇúÈ¯¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬2025Ç¯9·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¼ª¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¼ªË¹»Ò¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²Î¾§Æ°²è¤ÈÇ¼ª¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥é¥ª¥±ÃêÁª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ª¾¯¤·¤º¤ÄÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£²ó»ä¤ÏÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖCherish¤È¤Î¤È¤Æ¤âÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºòÆü¤«¤Ê¤ê²Î¤¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¡ªÌÑÁÛdelusion Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤È¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¼ª¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÇ¼ªË¹»Ò¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£