¡Ø¿Í´Ö¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¹Ô°Ù¡¡Àµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤â²òÀâ
¿Í´Ö¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤ÄÇ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù5¤Ä
´Å¤¨¤óË·¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í´Ö¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÇ¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¾ÍèÅª¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¿µ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.Êú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¤è¤Û¤É´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆÍÁ³»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÇ¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤º¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ë»þ¤ä¡¢¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊú¤¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù²ü¤·¤ä¤¹¤¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¿µ½Å¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êú¤Ã¤³¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¼¸¤ë
¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿Í´Ö¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿Í¤È¶¦À¸¤¹¤ë¤È¤¤Î¥ëー¥ë¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ¤Ï¤½¤ÎÀ¼¤ò¡Ö°Ò³Å¡×¤À¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶²ÉÝ¿´¤ò¤¢¤ª¤ë¤À¤±¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¤à¤·¤íÉÔ¿®´¶¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Ç¤¬¿Í¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
Ç¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢Ç¤Î´é¤ò¤¸¤Ã¤È¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÇ¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ç¤Î´é¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ç¤µ¤¨¡¢ÌÜ¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤ë¤³¤È¤Ï¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤ÄÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤Å¨°Õ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍÑ°Õ¤ËÇ¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¤È°Ò³Å¤äÆ¨Èò¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Ç¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¡¢»þ¡¹²£ÌÜ¤Ç¸«¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.µÞ¤ÊÆ°¤¤äÊª²»¤òÎ©¤Æ¤ë
Ç¤¬¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ì½ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÆ¨¤²½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª²»¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢Êª¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¶¯¤¯¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤ÈÇ¤Ï¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢µÞ¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¡¢°ìÁØ¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¯¤È¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢Êª¤ò°·¤¦¤È¤¤ÏÀÅ¤«¤ËÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¡¢Ç¤Î·Ù²ü¿´¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬¤¤¤ë»þ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
5.Æ¨¤²Æ»¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Î¼Â¤ÊÆ¨¤²Æ»¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³ú¤ß¤Ä¤¯¡¦°ú¤Ã¤«¤¯¤Ê¤É¤Î¹¶·â¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Ç³ÖÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤Î³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÊá³Í¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¶ù¤ÎÊý¤Þ¤Ç¼ê¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤Î¸å¤Î¿®Íê´Ø·¸¤âÃÛ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤ÄÇ¤È¤ÎÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤Ï¡©
¿Í¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤ÄÇ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÇ¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¬¤ê¤ÊÇ¡×ÄøÅÙ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ç¼«¿È¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Àè·è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ËÀµÌÌ¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢Ç¤ÎÊý¤«¤é¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ã¤¤Ç¤Ê¤é¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¤ÏÁê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤äµ¤»ý¤Á¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤·Ð¸³¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°ÂÁ´¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÃÛ¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Ç¤é¤º»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤½¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´ÖÉÔ¿®¤ÎÇ¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ËÇÃæ¿´¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»þ°Ê³°¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËÊÝ¸îÇ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿´¤Î½ý¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¿ô¥ö·î¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äü¤á¤º¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£