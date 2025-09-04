「ファーザー・テッド」や「ハイっ、こちらＩＴ課！」などで知られる英コメディ作家グレアム・リネハン氏（５７）が、ＳＮＳ上でトランスジェンダーに関する過激な投稿を行ったとして、ロンドン・ヒースロー空港で逮捕された。逮捕は９月２日、アリゾナからの帰国直後に行われ、武装した警官５人によって拘束されたという。容疑は「暴力の扇動」。本人は「テロリストのように扱われた」と語り、警察は健康状態を懸念して病院に搬送した後、保釈した。



【写真】逮捕を非難した「ハリー・ポッター」作家

この逮捕に対し、「ハリー・ポッター」シリーズで知られる作家Ｊ・Ｋ・ローリング氏やテスラＣＥＯのイーロン・マスク氏が強く反発。ローリング氏は「英国は全体主義国家になったのか」とＳＮＳで非難し、マスク氏も「英国は警察国家だ」と投稿した。



問題となった投稿には、「女性専用スペースにいるトランス男性は暴力的行為をしている」「警察を呼べ、最悪の場合は殴れ」といった過激な表現が含まれていた。また、トランスジェンダーの集会写真を「臭いがする写真」と揶揄するなど、侮辱的な内容も見られる。



リネハン氏は別件でも、トランス活動家ソフィア・ブルックス氏への嫌がらせと携帯電話の破損容疑で、４日に裁判を控えている。



この事件は、表現の自由とヘイトスピーチの境界線を改めて問い直す契機となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）