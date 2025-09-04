アイドルグループ「昼夜逆転」のプロデューサーで、女優、グラビアアイドルとしても活動している永遠縁（とわえ）もあ（25）が、9月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったりニット＋ウエストちら見せ＋メガネ…トリプルで破壊力抜群！

発売前の8月26日に「お知らせ」と題して早速インスタグラムを更新して自身の登場をアピール。「永遠縁もあの”永遠”は以前週プレさんにつけて頂いた『永遠にアイドル』というキャッチフレーズで当時アイドルしか無かった私には凄く嬉しかったのを今でも覚えています。」と同誌との“関わり”を告白。「何年経っても大切で 私の名付け親と言ってもいいくらい思い入れのある週プレさんに出させて頂ける事が本当に嬉しい」と思い入れたっぷりだった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載されている。身長165センチでB86W59H87、しかも小顔というバランスの良すぎるボディとあってグラビア写真がAI画像だと思われることもあると明かした。「ちゃんと実在するんで（笑）。あまりに間違われるから、最近は名前の下に『AIじゃないです』と書いています。」と意外な苦労も語っていた。



同号では溝端葵が表紙＆巻頭グラビアを担当。花城奈央、美澄衿依（みすみ・えりい）、渡邊渚、鷲見友美ジェナ（すみ・ともみじぇな）、おかもとまりも登場している。



（よろず～ニュース編集部）