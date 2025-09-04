¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯

Prime Video¤¬¡¢¿Íµ¤ºî¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó JP¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í¥­¥ã¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¡££¹·î6Æü¤«¤é240°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£

¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó KR¡Ù¤Ï¡¢°­ÅÞ¤¿¤Á¤ò¹ª¤ß¤Ë½Ð¤·È´¤¯ 3 ¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤Ç°­ÅÞ¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê£³¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤ò±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤äºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£