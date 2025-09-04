¡ÚÎ¦¾å¡Ûµ×ÊÝÑÛ¡¡½éÉñÂæ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ö¹ñÎ©¤ÇÁö¤ë»Ñ¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÅÄÃæÍ¤Èþ¤é¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡13Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬4Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Ï½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÅÄÃæÍ¤Èþ¡Ê26¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤éÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯µÇ°»£±Æ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£17ºÐ¤é¤·¤¤½é¡¹¤·¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¹ñÎ©¤ÇÁö¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£