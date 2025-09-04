¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶â 113¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¡ÈÀÄÀÚÉä¡É¸òÉÕ¡¢ÍèÇ¯4·î¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°¤Ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×ºîÀ®¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
·Ù»¡Ä£¤¬¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò¸øÉ½¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤ä¡ÖÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡×¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¿È¶á¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ãÈ¿¤¹¤ë¤È·º»ö½èÊ¬¤â¡©¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¡Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×
¡ÖÀÄÀÚÉä¡×Æ³ÆþÁ°¤Ë¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¸øÉ½
4Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¡¢113¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÈ¿Â§¶â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¡Ö»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¡×¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡´±¤Î»ØÆ³¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Ë´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤Ï¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Îã³°¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ê¤·¤ÇÄ¾¤Á¤ËÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢È¿Â§¶â¤Ï1Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
30Âå½÷À
¡Ö¸å¤í¤«¤éÂç¤¤Ê¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÊâÆ»¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤Ë¡Ê»Ò¤É¤â¤ò¡Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´í¤Ê¤¤Æ»¤òÄÌ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
60ÂåÃËÀ
¡Ö¡ÊÊâÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´í¸±¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ð¤ó¤Ð¤ó¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹ÔÃæ¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤ËÀÄÀÚÉä¤¬ÀÚ¤é¤ì¡¢È¿Â§¶â6000±ß¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
60ÂåÃËÀ
¡Ö¼Ö¤â±¿Å¾¤¹¤ë¤ó¤Ç¡Ê¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ë¼ÖÆ»¤ÎÄÌ¹Ô¤âÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡£ÊâÆ»¤òÁö¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï¹ß¤ê¤Æ²¡¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö°û¼ò±¿Å¾¡×¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤Ï·º»ö½èÊ¬¤â
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢·Ù»¡Ä£¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÀÄÀÚÉä¡ÊÈ¿Â§¶â¡Ë¡Û
¢§°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê»ö¸Î¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹
¡Ê¼«Å¾¼Ö¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤¿¤á¼Ö¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤µ¤»¤¿¡¡¤Ê¤É¡Ë
¢§»ØÆ³·Ù¹ð¤òÌµ»ë
¢§°¼Á¡¦´í¸±¤Ê°ãÈ¿
¡Ê¼×ÃÇÆ§ÀÚ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡¡¤Ê¤É¡Ë
¡ÚÀÖÀÚÉä¡Ê·º»ö½èÊ¬¡Ë¡Û
¢§°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î
¢§°û¼ò±¿Å¾
¢§¤¢¤ª¤ê±¿Å¾
¢§¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï113¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë16ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤Ê¤ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ï¤«¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥ë¡¼¥ë¤Î¼þÃÎÅ°Äì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ç¤Ê°ãÈ¿¤ÈÈ¿Â§¶â¤ÎÆâÌõ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê°ãÈ¿¤ÈÈ¿Â§¶â¡Û
¢§3000±ß¡§2¿Í¾è¤ê¡¢ÊÂÁö¤Ê¤É
¢§5000±ß¡§¥¤¥ä¥Û¥óÃåÍÑ¡¢ÌµÅô²Ð¡¢Å¥¤Ï¤Í±¿Å¾¤Ê¤É
¢§6000±ß¡§¿®¹æÌµ»ë¡¢µÕÁ÷¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Ê¤É
¢§1Ëü2000±ß¡§¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡Ê±¿Å¾Ãæ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¤Ç¤¤ëÊâÆ»¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÊâÆ»¤ÎÃæ±û¤«¤é¼ÖÆ»´ó¤ê¤ò½ù¹Ô¡Ê°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç3000±ß¡Ë
¢§Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë»þ¤Ï°ì»þÄä»ß¡Ê°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç3000±ß¡Ë