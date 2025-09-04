¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢°µ´¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸ø³«¡Ä¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎÈþ¤È°µ´¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶ÌÃ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥Ð¥¥Ð¥ÆùÂÎÈþ¤È¡È°µ´¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¡É
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖJUMP!!¡×¤È¡¢BGM¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ÎKPOP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ÊÌ¾¤¬¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç°úÍÑ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤·¤Æ°ÊÍè¡ÈËÜ³Ê²½¡É¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Î¡ÖRAW¡×½Ð¾ì»þ¤ÎÉ¬»¦µ»¡È¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ü¡¼¡É¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë·ü¿â¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹Æ°²è¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¶ÊÁª¤À¤Í¡ªºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤¬ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ·¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥¢¥¹¥«¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¡ÈÈÄ¶´¤ß¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ê¡£ÈáÁÔ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡È¥¨¥ß¡¼¾Þµé¡É¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¥¤¥è¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤ËÁêËÀ¤Î¥¢¥¹¥«¤¬¡Ö¥«¥¤¥ê¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ³Ê²½¤·¤¿ÆùÂÎ¤Çº£¸å¡¢´õË¾¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡È¥ê¥ó¥°¾å¡É¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
