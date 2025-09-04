¡È¶õÁ°Àä¸å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÃíÌÜ¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¡¢¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ö¿·½÷²¦ÃÂÀ¸¡ª¡×
¡¡¡È¶õÁ°Àä¸å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ÂÃ¼°ª¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2025Ç¯3·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢Ä¶Âç·¿¿·¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹ÂÃ¼¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡È¶õÁ°Àä¸å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö100Ëü¥É¥ë¤Î¾Ð´é¤ÎÀè¤Ë¡½¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿åÃå»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Æ¡ÄÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Ê¤ó¤À¤¬¡ª¡©¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¸«¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¿·½÷²¦ÃÂÀ¸¡ª¡×¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â°ª¤Á¤ã¤ó¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë