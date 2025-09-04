Æ°Êª±à¤òÆÈ¼«¼èºà¡¡ÂÎ½Å300¥¥í¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡CT¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¡Ö¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿Ê¢ÄË¡×¤â¸µµ¤¤Ë²óÉü¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¡¢FNN¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥Þ¡£
¼èºàÃæ¡¢¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡ª
»ô°é°÷¤«¤é¡È¤ª¿¨¤êOK¡É¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡¢3ºÐ¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ò¥°¥Þ¡£
Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ôÆüÁ°¡¢¤¢¤ë¡ÈÂçÊÑ¤ÊÌÜ¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥«¥ó¤ÏÆÍÁ³¤ï¤á¤¤¤¿¤ê¶«¤ó¤À¤ê¤È¶ì¤·¤ß»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¡¢5¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÃ´²Í¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¡¢ÂÎ½ÅÌó300kg¤Î¥ª¥«¥ó¡£
¸¤¤ä¥Í¥³¤Ë»È¤¦Ëã¿ì¤ÎÌó100ÇÜ¤ÎÎÌ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤·¡£
¸¶°ø²òÌÀ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬Æ°ÊªÍÑ¤ÎCT¥¹¥¥ã¥ó¡£
Á´¿È¥¯¥Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ã°å»Õ¡§
°ß¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥«¥ó¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°ß¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ°Êª±à¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¡£
ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ°Êª±à¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
°ß¤Ë¥¬¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÊ¢ÄË¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¥ª¥«¥ó¤Î1ÆüÊ¬¤Î¥¨¥µ¤Ï¥¹¥¤¥«1¶Ì¤ä¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ10kg¡£
µ¬ÄêÎÌ¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥«¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£