¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡Ä¡×¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï¤ß½Ð¤·´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¤«¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê23¡ËÂáÊá¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ5¿Í¤âÈÂÁ÷¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó
»³Íü¸©¤Î¡ÖÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤È¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¡£
¤½¤³¤«¤éÌó3¥«·î¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¤¿¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¥Á¥é¥ê¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ëÃË¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÇÌµ¿¦¤Î¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥ß¥¢¥ó¡¦¥¬¥¸¡¦¥¤¥¯¥é¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
»ö¸ÎÅöÆü¤Ï¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËµÒ¤ò¾è¤»¤ÆÎÁ¶â¤ò¤È¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¹Ô°Ù¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ5¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢Ìó150kmÎ¥¤ì¤¿ÉÙ»Î»³5¹çÌÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£
Ä¾¸å¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬»ö¸Î¤Î¾×·â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥ß¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï½Å½ý¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ5¿Í¤âÂ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Á´°÷ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤éÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£