¡ÈÀ¸³¶¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡ÉÃ£À®¤Ø¡ÄÁ´ÊÆOPÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¾®ÅÄ³®¿Í¡Ö»Ä¤ê°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥º¥ë¤òËä¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¡£°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô½Ð¿È¤Î¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡¦¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢Ì´¤Î¡ÈÀ¸³¶¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡ÉÃ£À®¤Ø¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ï¡Ä
¡¡2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡¢Á´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¤ÎÁ°Ìë¡¢¼¡¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÌ´¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡£Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡ØSUPER STAR¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤á¤Ã¤Á¤ãÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï2025Ç¯7·î¡¢ÃÏ¸µ¤Î°ìµÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡Ê7·î¡Ë¡§
¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¤«¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¹½µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê°ìµÜ¤Î¡Ë¼·Í¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¼·Í¼º×¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ã»ºý¤Ë½ñ¤¤¤¿´ê¤¤¤´¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄÁª¼ê¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ´¤«¤é¤µ¤á¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Q.¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¤ÎÁ°¤Ë¤â¡ØÌ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡Ê7·î¡Ë¡§
¡Ö°ì²óÅÓÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿º£¿·¤·¤¤Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¾®ÅÄÁª¼ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡ÖÀ¸³¶¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡×¤ÎÃ£À®¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤¬¡ÖÁ´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¡×¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÁêÀ¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸³¶¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡×¤Ø¡Ä¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¡¡ºÇ¸å¤ÎÆñ´Ø¹¶Î¬¤Ø¡¢¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡§
¡Ö·§ÅÄ¥³ー¥Á¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ2¤«¤é4～5Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥Ñ¥é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³ー¥Á¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
Ä¹Ç¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿·§ÅÄ¥³ー¥Á¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡§
¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¤È¤«¤ÏÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê·§ÅÄ¥³ー¥Á¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏÎý½¬ÆâÍÆ¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¸Äºî¤ë¤È¥á¥Ë¥åー¤¬ÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ë¡¢¤Ç¤âµ»½ÑÅª¤ÊÁ¡ºÙ¤ÊÎý½¬¤â¤ä¤ë¤·¡£¤â¤¦´°àú¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´Ê©¥ªー¥×¥ó3Ï¢ÇÆ¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¤â2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡§
¡ÖºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê1¤Ä¤Î¥Ñ¥º¥ë¤òËä¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¡£¼Ö¤¤¤¹ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥Ã¥Ä¥é¥ÕÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤â½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ïー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ò6－1¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤âÁê¼ê¤Ë1¥²ー¥à¤âÍ¿¤¨¤º³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÊÆ¥ªー¥×¥óÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿¿¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢5Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥ê¥½¥ÕÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£