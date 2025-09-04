MBS¶Ì´¬±ÇÈþ¥¢¥ÊÇò¥ï¥ó¥Ô¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Ý¤Ã¤³¤ê¡×»Ñ¸ø³«¡ÄËÜ³ÊÅª¤Ë»ºµÙÆþ¤êÊó¹ð¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¡×
MBS¤Î¶Ì´¬±ÇÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¶Ì´¬¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Æü¡¢Podcast¤ä¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Î»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ºµÙÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿¦¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¡¤³¤Î´ü´Ö¤Ë»ä¼«¿È¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀèÆü¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ¤Î°áÁõÉô²°¤Ç¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¤Ò¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶Ì´¬¤Á¤ã¤ó¡¡·ò¹¯¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¡¡»º¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÊ¢¤ª¤Ã¤¤¤¡¼¡¼¡¡¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤©¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£