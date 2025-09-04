»Ô¿¦°÷¤¬¼ÖÎ¾Á´Â»¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·»Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¡¡Á´Â»¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÍÑ¼Ö¤Î¥êー¥¹ÎÁ°ìÉô¤òÊäÀµÍ½»»¤Ë·×¾å¡Ô¿·³ã¡¦±í¡Õ
±í»Ô¤Ï50Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤¬¸øÍÑ¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç°ì»þÉÔÄä»ß¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢»Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ4Æü¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤³¤É¤âÀ¯ºöÉô¤Î50Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
±í»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À¤Ïº£Ç¯6·î20Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë»ùÆ¸´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±í»Ô°ÀÀ¸ÄÅ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¥ÀèÆ»Ï©¤òº¸Â¦¤«¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼êÊý¤Î¼«Æ°¼Ö¤È½÷À¿¦°÷¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÍÑ¼Ö¤ÏÁ´Â»¤Ç¤·¤¿¡£
¸øÍÑ¼Ö¤Ï¥êー¥¹¼Ö¤Ç¡¢»Ô¤Ï¥êー¥¹²ñ¼Ò¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤«¤é¤Î»ÙÊ§¤¤Ê¬¤ÇÉÔÂ¤È¤Ê¤ëº¹³Û26Ëü2,470±ß¤òÊäÀµÍ½»»¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ï½÷À¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬°¼ÁÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Î·×¾å¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤ò½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£