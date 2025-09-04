¹©¾ì¤Çµ¡³£¤ÎÀ¶ÁÝºî¶ÈÃæ¤Ë±¦¼ê´¬¤¹þ¤Þ¤ì...¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê34¡Ë¤¬±¦¼ê¤ËÂç¥±¥¬¡Ê»³·Á¡¦¾å»³»Ô¡Ë
¤¤ç¤¦¡¢»³·Á¸©¾å»³»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢µ¡³£¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬±¦¼ê¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÏ«ºÒ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡¢¸áÁ°£±£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¾å»³»ÔÂ¢²¦¤Î¿¹¤ÎÆ¦²Û»Ò¹©¾ì¤Ç¡¢¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£³£´¡Ë¤¬¹©¾ì¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿½¸¿Ðµ¡¤ÎÀ¶ÁÝºî¶ÈÃæ¡¢ÇÓµ¤¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿±¦¼ê¤ò½¸¿Ðµ¡¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¶á¤¯¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢Æ±Î½¤¬£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï±¦¼ê¤ËÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤È¡¢½¸¿Ðµ¡¤Î°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£