¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¡ÖGalaxy S25 FE¡×¥°¥íー¥Ð¥ëÈ¯É½¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë°ìÂæ¤Ë
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï4Æü¡¢¿··¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖSamsung Galaxy S25 FE¡×¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¸þ¤±¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï649.99¥É¥ë¡ÊÌó9Ëü6400±ß¡Ë～¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖGalaxy S25 FE¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎOne UI 8¤ÈGalaxy AI¤òÈ÷¤¨¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ÂÎ¸³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡ÊGateway¡Ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï4900mAh¤Ç¡¢45WµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S24 FE¡×¤«¤é10¡ó°Ê¾å³ÈÂç¤µ¤ì¡¢±þÅúÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AIµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡ÖGemini Live¡×¡¢¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖNow Bar¡×¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ö¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¡×¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ËºÇ¿·¤Î¡ÖProVisual Engine¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿1200Ëü²èÁÇ¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤ä¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ï5000Ëü²èÁÇ¤Î¹³Ñ¡¢1200Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¡¢800Ëü²èÁÇ¤Î3ÇÜË¾±ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥Í¥¤¥Óー¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥·ー¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î4¿§¡£¥á¥â¥êー¤Ï8GB¤Ç¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï128GB¤È256GB¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£²Á³Ê¤Ï128GB¥â¥Ç¥ë¤¬649.99¥É¥ë¡ÊÌó9Ëü6400±ß¡Ë¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬709.99¥É¥ë¡ÊÌó10Ëü5300±ß¡Ë¡£¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯ ¹àÌÜ ÆâÍÆ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ 6.7¥¤¥ó¥Á¡ÊFHD+¡ËDynamic AMOLED 2X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡Ê60/120Hz¡Ë Âç¤¤µ 76.6¡ß161.3¡ß7.4mm ½Å¤µ 190g ¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é 1200Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é ¡ÊF2.2¡¢FOV 123ÅÙ¡Ë
5000Ëü²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊOIS¡¢F1.8¡¢FOV 84ÅÙ¡Ë
800Ëü²èÁÇË¾±ó¥«¥á¥é¡Ê3ÇÜ¸÷³Ø¥ºー¥à¡¢ºÇÂç30ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¡¢OIS¡¢F2.4¡¢FOV 32ÅÙ¡Ë ¥¤¥ó¥«¥á¥é 1200Ëü²èÁÇ¡ÊF2.2¡¢FOV 80ÅÙ¡Ë ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È Exynos 2400 ¥á¥â¥ê¡¿¥¹¥È¥ìー¥¸ 8¡Ü128GB¡¢8¡Ü256GB¡¢8¡Ü512GB ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 4900mAh¡¢45WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ OS Android 16¡ÊOne UI 8.0¡Ë Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth Bluetooth v5.4 ËÉ¿åËÉ¿Ð IP68 ¥«¥éー ¥Í¥¤¥Óー¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¢¥¤¥·ー¥Ö¥ëー