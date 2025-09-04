²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Î½é¸øÈ½ 80Âå½÷À¤ò»àË´¤µ¤»¤¿Èï¹ð¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡ÊÃÏºÛ²¼´Ø»ÙÉô¡Ë
µîÇ¯4·î¡Ê2024Ç¯¡Ë²¼´Ø»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë»³¸ýÃÏºÛ²¼´Ø»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¼´Ø»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈï¹ð¤ÏµîÇ¯4·î15Æü¸á¸å7»þÁ°²¼´Ø»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Í¼¿©¤ÎÊÛÅö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áµÞ¤¤¤Ç¤ª¤êºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬50¥¥í¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿Æ»Ï©¤ò»þÂ®¤ª¤è¤½75¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤òÂ¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤«¤é»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤òµî¤ê ¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÏÆÆ»¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Èï¹ð¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¸øÈ½¤Ïº£·î¡Ê9·î¡Ë30Æü¤Ç·ë¿³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£