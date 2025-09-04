ÂçÊ¬»ÔÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¡¡½é¸øÈ½¤ÇÂ¤±à²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÂçÊ¬ÃÏºÛ
ÂçÊ¬»Ô¤Î¸ø±à´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¤á¤°¤ëÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¤Ç¡¢¸ø·ÀÌó´Ø·¸¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø·ÀÌó´Ø·¸¶¥ÇäÆþ»¥¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂ¤±à²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¢¿·Ì¾¸øÌÀÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿·Ì¾Èï¹ð¤Ï»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿Æþ»¥¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤è¤¦¸µÂçÊ¬»ÔµÄ¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÆþ»¥¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿4Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¿·Ì¾Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¿·Ì¾Èï¹ð¤Ï¸µ»ÔµÄ¤ò¸©Â¤±à¶È¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿¸ø±à¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤ò¿¦°÷¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¡×¤È»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·Ì¾Èï¹ð¤Ï»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÍ½Äê²Á³Ê399Ëü±ß¤ÈÆ±³Û¤ÇÍî»¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£