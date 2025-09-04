ºùÄíÏÂ»Ö¡¡½÷À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾Î»¿¡¡¥³¡¼¥Á¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎºùÄíÏÂ»Ö¡Ê56¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½÷À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¶ÀÍ¥æÆ¤¬¥®¥ã¥ë¤ËÊÑÁõ¤·¶þ¶¯¤ÊÃË¤¿¤Á¤È¿¿·õ¾¡Éé¡ª¸åÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºùÄí¤¬ÅÐ¾ì¡£¥®¥ã¥ë¤ËÊ±¤·¤¿¶À¤Ø¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶À¤¬»Å³Ý¿Í¤Î¥³¡¼¥ÁÁê¼ê¤Ë¾¯¤·¤À¤±¼ÂÎÏ¤ò²òÊü¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤ÈÆÍÁ³¥³¡¼¥Á¤Ë¶á´ó¤ê¼ªÂÇ¤Á¤·»Ï¤á¤¿¡£ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢ºùÄí¤Ï¡Ö½÷À¤Ã¤ÆÂÎ½ÅÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?Ê¹¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?½÷À¤À¤«¤éÊ¹¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¼«¿È¤È¤ÎÂÎ½Åº¹¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÎ½Å¤òÊ¹¤¯¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºùÄí¤Îµ¤¸¯¤¤¤ËVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£