¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ÊPark Minyoung¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡×¡Ê9·î6Æü22»þ30Ê¬¡ÁPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ËÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡ÊPark Hee-Soon¡Ë¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÊJoo Jong-Hyuk¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±ÆÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿ÇÐÍ¥2¿Í
»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö10»þ´Ö¥È¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òµó¤²¤¿¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ò¥¹¥ó¤È¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ·×¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«10»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏºÇ½é¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤È¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥±¥ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥¹¥ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤ÏºîÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü°ÊÍè¡¢¤ª2¿Í¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿´¤«¤éÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Î¼«Âð¤Î¥²¥¹¥ÈÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ê¥Ò¥¹¥ó¤È¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬¡Ë¡Ø¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¿ì¤¤¤¬²ó¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¤ª2¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£°ÅÞ¤¿¤Á¤ò¹ª¤ß¤Ë½Ð¤·È´¤¯3¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
