¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤·¤½¤¦¤Ê¼Ö¤¬¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¬110ÈÖÄÌÊó·±Îý¡¡¼ò¤ò°û¤ß¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÃË¤òÌÜ·â¤·¤¿ÁÛÄê
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬4Æü¡¢°û¼ò±¿Å¾¤òÈ¯¸«¤·¤¿ºÝ¤ÎÄÌÊó·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ê¤É¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÃË¤òÁª¼ê¤¬ÌÜ·â¤·110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó ¥Ï¥Ê¥ó Áª¼ê
¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤·¤½¤¦¤Ê¼Ö¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¾®ÈªÍµÇÏ Áª¼ê
¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÅ°Äì¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
·Ù»¡¤Ï¡Ö¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ä¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤ËÈ¯¿Ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤â110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£