¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ö¥¨¥»¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×´ÑÀï¤ËÍè¤¿¸åÇÚ¤ò¥¤¥¸¥êÅÝ¤¹¡¡Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¸ò¤ï¤¹¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥ËÃå¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸½ÃÏ¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÂÔµ¡¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥À¥ë¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÇÄÌ¤ê¡£¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤«¤é¡Ö¥¨¥»¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢°ÊÁ°¿ùÃ«»á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£½Â¡¹°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¡¢³Ê¹¥¤À¤±¤À¤è¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¿ùÃ«¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Èñ¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿£³Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ÎÅÓÃæ¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¿ùÃ«»á¤¬´ÑÀï¤ò»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Î»°²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£´²ó£´¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÍè¤ÆÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£Íè¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£¿ùÃ«»á¤Ï¡ÖÆó²óÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°²ó¡¢¤è¤·¥À¥ë¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¿ùÃ«»á¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢µÇ°»£±Æ¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï£Ø¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¿ùÃ«»á¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢£·»þ´ÖÂÚºß¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡ÖÁ´Á³µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£