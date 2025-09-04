ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢8Ç¯´ÖËèÆü¥¢¥Ë¥á¸«Â³¤±¤ë¡¡2016Ç¯¡ØONE PIECE FILM GOLD¡Ù¤Ç¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¶Ã¤
¡¡º£²ó¡¢ËþÅç¤Ï²áµî¤ÎÆáÆà¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î·à¾ìºîÉÊ¡ØONE PIECE FILM GOLD¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¡¢²ÎÉ±¡¦¥«¥ê¡¼¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î±Ç²è¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù°ÊÍè¡£¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ÎÀ¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢8Ç¯¤°¤é¤¤ËèÆü²¿¤«¤·¤é¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ø¤Ó¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Öº£²ó¡¢¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Ç½Â¤á¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌÚ²¼´ÆÆÄ¤¬¸Å¤¤ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤âºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÆÈË¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤ÎÏ·¿Í¡£¡Ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÁà¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤À¤Ã¤¿¡£¡È²ñÏÃ¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï·¿Í¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤ë¡£»à¤Ë¤«¤±¤Î¥ä¥¯¥¶¤¬µ¯¤³¤¹ÂçµÕÅ¾¤òÉÁ¤¯¡£W¼ç±é¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¡¦°¤µ×ÄÅ¼Â¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò¾®ÎÓ·°¤ÈÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ·°¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢µÜºêÈþ»Ò¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡¢ÌÚ²¼Çþ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
