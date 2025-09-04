¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡ÛÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ÅÄÂ¼·³ÇÏ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×63¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITA¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¡¢1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÃË»Ò¤ÎÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¥ì¥¥ì¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸¤«¤é¹ª¤ß¤Ê´ó¤»¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¤È4ÈÖ¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¼è¡£150¥ä¡¼¥É¤Î14ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï7I¤Ç30¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡63¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦É²¸©¾¾»³»Ô½Ð¿È¡£6ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹áÀîÀ¾¹â»þÂå¤Ë¤Ï»Í¹ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ç¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ³ØÀ¸¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡7ÂÇ¥ê¡¼¥É¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê»î¹ç¤Ç³¤³°¤ÎÁª¼ê¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Ä¿ÍÀïÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£