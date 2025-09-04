¡ÖÉÙ»³ÏÑ¤ÈÃÏ¿Ì¡×¥Æー¥Þ¤Ë¡¡ËÉºÒ¹Í¤¨¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ Ì±Êü¥é¥¸¥ª7¶É¤ÇÊüÁ÷
º£·î¤ÏËÉºÒ·î´Ö¤Ç¤¹¡£KNB¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¸©Æâ¤ÎÌ±Êü¥é¥¸¥ª7¶É¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡KNB ÌøÀî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ÷¤¨¤ä°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏËÉºÒ·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢29²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÉÙ»³ÏÑ¤ÈÃÏ¿Ì¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Ê¼¸Ë¤«¤éÉÙ»³¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤¤Ç¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É7°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë³ÎÎ¨¤ò16¡ó¤«¤é18¡ó¤È¤¹¤ëÄ¹´üÉ¾²Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤ÏÉÙ»³ÏÑ¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÍÉ¤ì¤ÎÄ¾¸å¤ËÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï5Ê¬°ÊÆâ¤Ë¹â¤¤·úÊª¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤ÏÍ½ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤»¤º¡¢Æü¤´¤í¤«¤éËÉºÒ°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£