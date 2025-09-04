Ì¼¼º¤Ã¤¿Éã¡¢ÉÔ¼êºÝÇ§¤á¤Æ¤âÅÜ¤ê¡¡¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Î¼ºí©¤«¤é8¥«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿Àîºê»Ô¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÉãÅ´Ìé¤µ¤ó¤Ï4Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö·Ù»¡¤¬ÉÔ¼êºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¿¤Á¿ÆÂ²¤ËÅÜ¤ê¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê·Ù»¡´±¤Î¡Ë¿Í´ÖÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÅ´Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢½ð¤¬µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡Ö²¿¥«·î¤âÁ°¤Î¤³¤È¤òµ²±¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Å´Ìé¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¡ÖÌ¼¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸©·ÙËÜÉô¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£Çò°æ½¨À¬Èï¹ð¤Î¾ðÊó¤ò²¿ÅÙ¤âÄó¶¡¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸©·Ù¤¬Èï¹ð¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î30Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÎÌ¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ¿Í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÌºéÍÛ¤Ï²¿²ó¤âÅÅÏÃ¤·¤ÆSOS¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£