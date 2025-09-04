¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¤Î¿åÃå¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÙ¤Ï5·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖMSC¥Ù¥ê¥Ã¥·¥Þ¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¤Í¡¡Â¡¢ºÙ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Î»£±Æ¤ÏÆüË×¤Î18»þ¤Þ¤Ç¡£¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¡¢Çò¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¹¹ð»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë