·Ð±ÄºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¥áー¥«ーÆü°å¹©¤Îº£Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁý¼ý¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æü°å¹©¡¡´äËÜ¿Â¸ã¼ÒÄ¹
¡Ö¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿À®²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æü°å¹©¤Ï¤¤ç¤¦ÊóÆ»³Æ¼Ò¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬1249²¯±ß¤ÈÁý¼ý¤ËÅ¾¤¸¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹¥³¥¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬70²¯±ß¤È2Ç¯Ï¢Â³Áý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß°·¤¦866ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢8³ä¤Ç½Ð²ÙÎÌ¤¬Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢À¸»ºÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÈÇÑ´þ¤Îºï¸º¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ÙÄä»ßÃæ¤ÎÉÊÌÜ¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤Î45¤«¤é41¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´äËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÁ´ÉÊÌÜ¤ÎºÆ½Ð²Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æü°å¹©¤Ê¤ÉÆ±¤¸¥Õ¥¡¥ó¥É»±²¼¤Î3¼Ò¤Ï¤³¤È¤·7·î¡¢¿·²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥Þ¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë1ÉÊÌÜ¤Î°åÌôÉÊ¤ÎÅý¹ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌô¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£