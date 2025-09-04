Ãó¼ÖÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¸½¶â4000±ßÆþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯Åð¤à¡Ä54ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¼þÊÕ¤Ç¼Ö¾å¹Ó¤é¤·10¿ô·ï³ÎÇ§¡¡Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è
¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî½ß°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤Ï2Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ç¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¸½¶â4000±ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸åÊý¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥¢¤ò³«¤±¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÅì¶è¼þÊÕ¤Ç¤Ï8·î¡¢Ìµ»Ü¾û¤Î¼Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤¬½½¿ô·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£