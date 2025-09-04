ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î30Âå½÷À¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¼À´µ¤Î¤³¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö30Âå¡¢½÷À¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÁÐ¶Ë¾É¶·¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤ªÌô¤ÈÄê´üÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¾É¾õ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÏÄ´»Ò¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Êý¤È²¿ÅÙ¤«¿©»ö¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Èà¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¾ã³²¤Î¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Á¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
ÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡ÊÁÐ¶ËÀ¾ã³²¶·¿¡á¤½¤¦¤¤ç¤¯¤»¤¤¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤Ë¤¬¤¿¡Ë¤Ï¡¢·Úí¯¾õÂÖ¤È¤¦¤Ä¾õÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Àº¿À¼À´µ¤Ç¤¹¡£µ·¿¤è¤êí¯¤Î¾É¾õ¤Ï·Ú¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢À¸³è¤ä»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ä¿´ÍýÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¾É¾õ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Àº¿À¼À´µ¤äÆâÉô¾ã³²¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ã³²¡×¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ã³²¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³ëÆ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÎø°¦Áê¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡¦¤·¤Ê¤¤¤ÇÇº¤à¤Î¤«¡©
Â¾¿Í¤«¤é¸«¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¾ã³²¤Î¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ
ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÐ¶Ë¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¸í²ò¤äÊÐ¸«¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤·¡¢ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡É¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤Î´Ø·¸¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²á¾ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÉ¾²Á¤È¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡Ê¼Ò²ñÅª¤ÊÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌ¡Ë
ÁÐ¶Ë¾É¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¡¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÇ§¼±¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤òí´í°¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ë¤ÏÌ¤¤À¤Ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡Ê¼Ò²ñÅª¤ÊÊÐ¸«¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸«Êý¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖÉÂµ¤¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê´Ø·¸À¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤äÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°é¤Á»Ï¤á¤¿ÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¡Ö½Å¤¤¾ðÊó¡×¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ
¡Ö¤¤¤Ä¡×³«¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£Áá¤¹¤®¤ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¾ðÊó¤ò¾Ã²½¤·¤¤ì¤º¤Ë¡É°ú¤¤¤Æ¡É¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡¦¤·¤Ê¤¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É¬¤ºÀµ¤·¤¤¤È¤«¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¾¯¤·Ðíâ×¤Ç¸«¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡Öºá°´¶¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´Ø·¸À¤ò¼«Á³¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤·Áê¼ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤È¤Ê¤ê¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê·Ð¸³¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÁê¼ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¿¼¤¤å«¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¶¯¸Ç¤ÊÁÃ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤«¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³ëÆ£¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²¿¤¬Àµ²ò¤Ç²¿¤¬ÉÔÀµ²ò¤«¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡ÖÎäÀÅ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û°¤ÉôÎ¤Èþ¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤µ¤È¤ß¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¡B·¿ºî¶È½ê¡Ö¤Ú¤ó¤®¤ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¤Ë¤Æ¿¦¶È»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£ÃÏ°èÊ¡»ã¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£°Û¿§¤Î·ÐÎò¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÀìÌç¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë