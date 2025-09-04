I¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ÇÀµºÂ¡¡¶»´ó¤»¥Ý¡¼¥º¤ÇÇº»¦
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©»ï¡Ö½µ´©SPA¡ª¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë9·î2¡¦9Æü¹çÊ»¹æ¤Î´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÄ¶ÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¡¡Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡ÖÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡×¡¡
10·î16Æü¤ËºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤Þ¤Ý¤Á¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ·ÌÚ¤µ¤ó¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·ÎÐË¤«¤ÊÅ¡Âð¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¹ø³Ý¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÀµºÂ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶»¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÈÆó¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë95¥»¥ó¥Á¤ÎI¥«¥Ã¥×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§º´Æ£ÍµÇ·¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²ÖË¼¤ß¤Ê¤ß¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÅÄÃæÍÛ»Ò¡Ë
¡ÚÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¢¤Þ¤¡¦¤¸¤å¤ó¡¡1995Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£¿ÈÄ¹149¥»¥ó¥Á¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥ºB95¡ÝW59¡ÝH93¥»¥ó¥Á¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¡ÖÇ®ÇÈ»Õ¸¡ÄêB¡×¤ò½ê»ý¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤Þ¤Ý¤Á¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬10·î16ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¡Ê@jun_amaki¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¿¡Ê@jun.amaki¡Ë¡Ë