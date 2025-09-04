Ãæ¹ñ-ASEAN¿Í¹©ÃÎÇ½¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢60°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÀÌó
Ãæ¹ñ-ASEAN¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È51·ï¤ÈASEAN½ô¹ñ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È16·ï¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬3Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÇAI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹À¾¤ÏÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÆîÇ«»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë7¡¥78Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ASEAN½ô¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆîÇ«»Ô¤òÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ASEAN½ô¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¥µ¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤òÊ£¿ôÀßÎ©¤·¡¢AI»º¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ÈASEAN¤È¤¤¤¦2Âç·ÐºÑ·÷¤ò·ë¤ÖÉ³ÂÓ¤ÎÌò³ä¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆîÇ«»Ô¤ÏASEAN¤È¤Î³«Êü¶¨ÎÏ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÁ°Àþ¤ÎÅÔ»Ô¤«¤Ä¥Ï¥ÖÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢ASEAN¸þ¤±¤ÎAI»º¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÀè¿ÊÃÏ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÃæ¹ñ-ASEAN¤ÎAI¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¤Î¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢¸òÎ®Å¸¼¨¤ÎÁë¸ý¡¢±¿±Ä´ÉÍý¤ÎÃæ¿õ¡¢»ñËÜ»Ù±ç¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë