¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¡×»°±ºæÆÊ¿¡¢Snow Man¸þ°æ¡õWEST.ßÀÅÄ¤È¥´¥ë¥Õ¤Ø¡ª ¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤¹¤´¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
ÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¤µ¤ó¤Ï9·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡¢WEST.¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨ßÀ¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°±ºæÆÊ¿¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡õßÀÅÄ¿òÍµ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤¹¤´¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¹¥¤¤Ê3¿Í¤¬°ì½ï¤Ëµï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Ã¤Ã¤µ¡×¡Ö¼«Á³¤Ê¾Ð´é ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¼¤Ò¤Þ¤¿¤³¤Î3¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¤¬´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°±ºæÆÊ¿¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡õßÀÅÄ¿òÍµ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¹¥¤¤Ê3¿Í¤¬°ì½ï¤Ëµï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¥³¡¼¥¸¤Î¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹ ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤ÆÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡£3¿Í¤È¤â¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤â¸ø³«¤Þ¤¿¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï2¤Ä¤ÎÆ°²è¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¡Ö¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈæÆÊ¿!?¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¶¦±é´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)