µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡ÄÅÄÈø»á¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Î4²ó°ì»àËþÎÝ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ßÀÅÄÂÀµ®¤¬Êü¤Ã¤¿¥µ¡¼¥É¥´¥í¤òµð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¡¦²¬ËÜ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¤³¤Î¼éÈ÷¤Ë¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬2¥Ð¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Î¾å¤¬¤êºÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë